Filtrirne vrečke iz flisa KFI 657 so bile razvite posebej za Kärcher Home & Garden SE 5 in SE 6 Signature Line ter SE 5.100 in SE 6.100 čistilnike z razpršilno ekstrakcijo. Vrečke so izjemno odporne na trganje in zagotavljajo osupljivo visoko sesalno moč in filtracijo prahu. Zasnovane so za zahtevno uporabo, na primer za sesanje grobe in vlažne umazanije. V obsegu dobave so vključene štiri vrečke.