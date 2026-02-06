SE filter vrečka iz flisa KFI 657
Filtrirna vrečka iz flisa, izjemno odporna na trganje, idealna za sesanje tako fine kot grobe umazanije. Primerno za čistilnike Kärcher Home & Garden s pršilno ekstrakcijo.
Filtrirne vrečke iz flisa KFI 657 so bile razvite posebej za Kärcher Home & Garden SE 5 in SE 6 Signature Line ter SE 5.100 in SE 6.100 čistilnike z razpršilno ekstrakcijo. Vrečke so izjemno odporne na trganje in zagotavljajo osupljivo visoko sesalno moč in filtracijo prahu. Zasnovane so za zahtevno uporabo, na primer za sesanje grobe in vlažne umazanije. V obsegu dobave so vključene štiri vrečke.
Značilnosti in prednosti
Primerno za Kärcherjeve čistilnike s pršilno ekstrakcijo v SE 5 in SE 6 Signature Line ter serijah SE 5.100 in SE 6.100.
Trislojni material iz flisa
- Za visoko sesalno moč in visoko filtracijo prahu med uporabo.
Izjemno odporna na trganje, posebej primerna za težke aplikacije.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|4
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,292
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,373
|Mere (D × Š × V) (mm)
|425 x 530 x 12
Kompatibilne naprave
Področja uporabe
- Sesanje suhe umazanije