SE podporni ročaj

Ergonomski podporni ročaj je idealen dodatek za udobno čiščenje velikih površin preprog s Kärcherjevimi čistilniki z razpršilno ekstrakcijo.

Zaradi ergonomskega podpornega ročaja je čiščenje velikih površin preprog s Kärcher čistilniki z razpršilno ekstrakcijo še posebej udobno. Talno šobo za ekstrakcijo pršila je tako mogoče voditi zelo enostavno in hkrati natančno. Po enostavni pritrditvi na cev za ekstrakcijo pršila dodatni ročaj omogoča udobno dvoročno upravljanje za levičarje in desničarje. Primerno za vse čistilne naprave Kärcher s pršilno ekstrakcijo serije SE 4, SE 5 in SE 6.

Značilnosti in prednosti
SE podporni ročaj: Primerno za vse Kärcher čistilnike z razpršilno ekstrakcijo serije SE 4, SE 5 in SE 6
SE podporni ročaj: Ergonomski ročaj primeren za levičarje in desničarje
Priročna uporaba zaradi obojestranskega delovanja.
SE podporni ročaj: Po višini nastavljiv ročaj
Položaj ročaja je mogoče individualno prilagoditi višini uporabnika.
Specifikacije

Tehnični podatki

Standardna nominalna širina (mm) 35
Barva Črna
Teža (Kg) 0,083
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,136
Mere (D × Š × V) (mm) 121 x 66 x 127