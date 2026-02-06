SE podporni ročaj
Ergonomski podporni ročaj je idealen dodatek za udobno čiščenje velikih površin preprog s Kärcherjevimi čistilniki z razpršilno ekstrakcijo.
Zaradi ergonomskega podpornega ročaja je čiščenje velikih površin preprog s Kärcher čistilniki z razpršilno ekstrakcijo še posebej udobno. Talno šobo za ekstrakcijo pršila je tako mogoče voditi zelo enostavno in hkrati natančno. Po enostavni pritrditvi na cev za ekstrakcijo pršila dodatni ročaj omogoča udobno dvoročno upravljanje za levičarje in desničarje. Primerno za vse čistilne naprave Kärcher s pršilno ekstrakcijo serije SE 4, SE 5 in SE 6.
Značilnosti in prednosti
Primerno za vse Kärcher čistilnike z razpršilno ekstrakcijo serije SE 4, SE 5 in SE 6
Ergonomski ročaj primeren za levičarje in desničarjePriročna uporaba zaradi obojestranskega delovanja.
Po višini nastavljiv ročajPoložaj ročaja je mogoče individualno prilagoditi višini uporabnika.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Standardna nominalna širina (mm)
|35
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,083
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,136
|Mere (D × Š × V) (mm)
|121 x 66 x 127