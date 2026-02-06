Zaradi ergonomskega podpornega ročaja je čiščenje velikih površin preprog s Kärcher čistilniki z razpršilno ekstrakcijo še posebej udobno. Talno šobo za ekstrakcijo pršila je tako mogoče voditi zelo enostavno in hkrati natančno. Po enostavni pritrditvi na cev za ekstrakcijo pršila dodatni ročaj omogoča udobno dvoročno upravljanje za levičarje in desničarje. Primerno za vse čistilne naprave Kärcher s pršilno ekstrakcijo serije SE 4, SE 5 in SE 6.