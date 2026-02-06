Priročna pršilna ekstrakcijska šoba za reže je praktičen pripomoček za čiščenje s pršilno ekstrakcijo na težko dostopnih mestih in v ozkih režah, primerna za vse čistilnike Kärcher s pršilno ekstrakcijo serije SE 4, SE 5 in SE 6. Na oblazinjenem pohištvu in v avtomobilu so najboljši rezultati čiščenja doseženi še bolj priročno in brez truda. Ozka šoba pod visokim pritiskom razprši čistilno raztopino globoko v vlakna in jo skupaj z razrahljano umazanijo posrka nazaj. Umazanija in vonjave so učinkovito odstranjene.