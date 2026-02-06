SE šoba za špranje za čistilnike z razpršilno ekstrakcijo

Šoba za špranje kot dodatna oprema za čistilnike z razpršilno ekstrakcijo omogoča čiščenje tudi na težko dostopnih mestih in v ozkih prostorih na oblazinjenem pohištvu ali v avtomobilu.

Priročna pršilna ekstrakcijska šoba za reže je praktičen pripomoček za čiščenje s pršilno ekstrakcijo na težko dostopnih mestih in v ozkih režah, primerna za vse čistilnike Kärcher s pršilno ekstrakcijo serije SE 4, SE 5 in SE 6. Na oblazinjenem pohištvu in v avtomobilu so najboljši rezultati čiščenja doseženi še bolj priročno in brez truda. Ozka šoba pod visokim pritiskom razprši čistilno raztopino globoko v vlakna in jo skupaj z razrahljano umazanijo posrka nazaj. Umazanija in vonjave so učinkovito odstranjene.

Značilnosti in prednosti
Primerno za vse Kärcher čistilnike z razpršilno ekstrakcijo serije SE 4, SE 5 in SE 6
Funkcija pranja in sesanja
Prilagodljiv tudi na ozkih ali težko dostopnih območjih.
Preizkušena Kärcherjeva tehnologija pršilne ekstrakcije
Za optimalne rezultate čiščenja.
Specifikacije

Tehnični podatki

Standardna nominalna širina (mm) 35
Barva Črna
Teža (Kg) 0,079
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,122
Mere (D × Š × V) (mm) 241 x 44 x 65
Področja uporabe
  • Težko dostopna mesta (koti, fuge, reže, itd.)