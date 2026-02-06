SE šoba za špranje za čistilnike z razpršilno ekstrakcijo
Šoba za špranje kot dodatna oprema za čistilnike z razpršilno ekstrakcijo omogoča čiščenje tudi na težko dostopnih mestih in v ozkih prostorih na oblazinjenem pohištvu ali v avtomobilu.
Priročna pršilna ekstrakcijska šoba za reže je praktičen pripomoček za čiščenje s pršilno ekstrakcijo na težko dostopnih mestih in v ozkih režah, primerna za vse čistilnike Kärcher s pršilno ekstrakcijo serije SE 4, SE 5 in SE 6. Na oblazinjenem pohištvu in v avtomobilu so najboljši rezultati čiščenja doseženi še bolj priročno in brez truda. Ozka šoba pod visokim pritiskom razprši čistilno raztopino globoko v vlakna in jo skupaj z razrahljano umazanijo posrka nazaj. Umazanija in vonjave so učinkovito odstranjene.
Značilnosti in prednosti
Primerno za vse Kärcher čistilnike z razpršilno ekstrakcijo serije SE 4, SE 5 in SE 6
Funkcija pranja in sesanjaPrilagodljiv tudi na ozkih ali težko dostopnih območjih.
Preizkušena Kärcherjeva tehnologija pršilne ekstrakcijeZa optimalne rezultate čiščenja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Standardna nominalna širina (mm)
|35
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,079
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,122
|Mere (D × Š × V) (mm)
|241 x 44 x 65
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
Področja uporabe
- Težko dostopna mesta (koti, fuge, reže, itd.)