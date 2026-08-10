Sesalna cev, 2 x, HV in NT, DN 35, dolžina 505 mm, plastična, primerna za: HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L

Set sesalnih cevi je sestavljen iz 2 sesalnih cevi iz visokokakovostne plastike (vsaka dolžine DN 35 in 505 mm). Za baterijski sesalnik HV 1/1 Bp ter Kärcherjeve mokre in suhe sesalnike.

Specifikacije

Tehnični podatki

Standardna nominalna širina ( ) DN 35
Količina (Kos(i)) 2
Material Plastika
Dolžina (mm) 505
Barva antracit
Teža (Kg) 0,254
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,267
Mere (D × Š × V) (mm) 502 x 80 x 40

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