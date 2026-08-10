Sesalna cev, 2 x, NT, DN 35, dolžina 550 mm, nerjaveče jeklo, primerna za: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact

Set sesalnih cevi je sestavljen iz 2 sesalnih cevi iz visokokakovostnega nerjavečega jekla (vsaka dolžine DN 35 in 550 mm). Za mokre in suhe sesalnike Kärcher.

Specifikacije

Tehnični podatki

Standardna nominalna širina ( ) DN 35
Količina (Kos(i)) 2
Material Nerjaveče jeklo
Dolžina (mm) 550
Barva srebrna
Teža (Kg) 0,561
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,568
Mere (D × Š × V) (mm) 551 x 80 x 39

Video posnetki