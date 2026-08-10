Sesalna cev, 2 x, NT, DN 35, dolžina 550 mm, nerjaveče jeklo, primerna za: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact
Set sesalnih cevi je sestavljen iz 2 sesalnih cevi iz visokokakovostnega nerjavečega jekla (vsaka dolžine DN 35 in 550 mm). Za mokre in suhe sesalnike Kärcher.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Količina (Kos(i))
|2
|Material
|Nerjaveče jeklo
|Dolžina (mm)
|550
|Barva
|srebrna
|Teža (Kg)
|0,561
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,568
|Mere (D × Š × V) (mm)
|551 x 80 x 39
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