Sesalna cev, 2 x, NT, DN 35, dolžina 550 mm, nerjaveče jeklo, primerna za: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact

Set sesalnih cevi je sestavljen iz 2 sesalnih cevi iz visokokakovostnega nerjavečega jekla (vsaka dolžine DN 35 in 550 mm). Za mokre in suhe sesalnike Kärcher.