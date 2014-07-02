Sesalna cev, DN 35, 505 mm, nerjaveče jeklo
Sesalna cev iz visokokakovostnega nerjavečega jekla DN 35 in dolžine 505 mm za mokre in suhe sesalnike Kärcher.
0,5 m dolga sesalna cev iz nerjavečega jekla (ID 35) za mokre in suhe sesalnike. Idealno za pogosto mokro sesanje in za sesanje korozivnih komponent.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Količina (Kos(i))
|1
|Material
|Nerjaveče jeklo
|Dolžina (mm)
|505
|Barva
|srebrna
|Teža (Kg)
|0,25
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,251
|Mere (D × Š × V) (mm)
|505 x 37 x 37
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