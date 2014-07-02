Sesalna cev, DN 35, 505 mm, nerjaveče jeklo

Sesalna cev iz visokokakovostnega nerjavečega jekla DN 35 in dolžine 505 mm za mokre in suhe sesalnike Kärcher.

0,5 m dolga sesalna cev iz nerjavečega jekla (ID 35) za mokre in suhe sesalnike. Idealno za pogosto mokro sesanje in za sesanje korozivnih komponent.

Specifikacije

Tehnični podatki

Standardna nominalna širina ( ) DN 35
Količina (Kos(i)) 1
Material Nerjaveče jeklo
Dolžina (mm) 505
Barva srebrna
Teža (Kg) 0,25
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,251
Mere (D × Š × V) (mm) 505 x 37 x 37

Video posnetki