Sesalna cev, DN 35, dolžine 505 mm, kromirano jeklo, primerna za: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/ 1, NT 65/2
Kromirana jeklena sesalna cev za Kärcher suhe sesalnike ter mokre in suhe sesalnike nazivne širine DN 35 in dolžine 505 mm.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Količina (Kos(i))
|1
|Material
|Jeklo, kromirano
|Dolžina (mm)
|505
|Barva
|srebrna
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,26
|Mere (D × Š × V) (mm)
|505 x 40 x 40
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