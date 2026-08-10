Sesalna cev, DN 35, dolžine 505 mm, kromirano jeklo, primerna za: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/ 1, NT 65/2

Kromirana jeklena sesalna cev za Kärcher suhe sesalnike ter mokre in suhe sesalnike nazivne širine DN 35 in dolžine 505 mm.

Specifikacije

Tehnični podatki

Standardna nominalna širina ( ) DN 35
Količina (Kos(i)) 1
Material Jeklo, kromirano
Dolžina (mm) 505
Barva srebrna
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,26
Mere (D × Š × V) (mm) 505 x 40 x 40

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