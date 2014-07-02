Sesalna cev, na meter
Spiralna cev, odporna na vakuum, metrsko blago. Za individualno prilagoditev želene dolžine in za priklop na potopne, vrtne in potopne tlačne črpalke ter tudi za priklop na gospodinjske vodovode in avtomate za vodo.
Spiralna cev, ki je odporna na vakuum, kot metrsko blago s premerom 3/4" in s celotno dolžino 25 m za prečrpavanje ali sesanje vode. Cev lahko enostavno v skladu z vašimi željami odrežete na želeni dolžini. V kombinaciji s Kärcherjevimi priključnimi elementi in Kärcherjevimi sesalnimi filtri jo lahko uporabite tudi kot individualno sesalno garnituro. Idealna je za priklop potopnih črpalk, vrtnih črpalk in tlačnih potopnih črpalk ter za oskrbo hiše z vodo, za gospodinjske avtomate za vodo in za gospodinjski vodovod.
Značilnosti in prednosti
Blago na meter
- Cev lahko odrežete na individualno želeni dolžni. V kombinaciji s priključnimi elementi in sesalnimi filtri kot individualna garnitura sesalne cevi.
Spiralna cev, ki je odporna na vakuum
- Prilagodljiva cev za prečrpavanje in črpanje vode
Specifikacije
Tehnični podatki
|Dolžina (m)
|25
|Premer
|3/4″
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|4,19
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|4,21
|Mere (D × Š × V) (mm)
|380 x 380 x 152
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Področja uporabe
- Sesanje zalog vode npr. iz cistern, cistern za deževnico, raznih drugih virov ipd.