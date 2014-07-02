Spiralna cev, ki je odporna na vakuum, kot metrsko blago s premerom 3/4" in s celotno dolžino 25 m za prečrpavanje ali sesanje vode. Cev lahko enostavno v skladu z vašimi željami odrežete na želeni dolžini. V kombinaciji s Kärcherjevimi priključnimi elementi in Kärcherjevimi sesalnimi filtri jo lahko uporabite tudi kot individualno sesalno garnituro. Idealna je za priklop potopnih črpalk, vrtnih črpalk in tlačnih potopnih črpalk ter za oskrbo hiše z vodo, za gospodinjske avtomate za vodo in za gospodinjski vodovod.