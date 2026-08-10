Sesalna cev, NT, DN 35, dolžina 2,5 m, električno prevodna, sponka 2.0, bajonet 2.0
Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.
Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 35 je idealna za uporabo s Kärcherjevimi sesalniki za suho/mokro sesanje. Cev dolžine 2,5 m je priključena na napravo s sponko na klik, na dodatke pa s priključkom clip 2.0. Priključki Clip 2.0 so združljivi s sesalniki od modelnega leta 2017.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Dolžina (m)
|2,5
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Izvedba
|Električno prevoden
|Priključek na strani dodatne opreme¹⁾
|Sponka 2.0
|Priključek na strani stroja²⁾
|Bajonet 2.0
|Količina (Kos(i))
|1
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,674
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,692
|Mere (D × Š × V) (mm)
|420 x 370 x 90