Sesalna cev, NT, DN 35, dolžina 2,5 m, električno prevodna, sponka 2.0, bajonet 2.0

Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.

Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 35 je idealna za uporabo s Kärcherjevimi sesalniki za suho/mokro sesanje. Cev dolžine 2,5 m je priključena na napravo s sponko na klik, na dodatke pa s priključkom clip 2.0. Priključki Clip 2.0 so združljivi s sesalniki od modelnega leta 2017.

Specifikacije

Tehnični podatki

Dolžina (m) 2,5
Standardna nominalna širina ( ) DN 35
Izvedba Električno prevoden
Priključek na strani dodatne opreme¹⁾ Sponka 2.0
Priključek na strani stroja²⁾ Bajonet 2.0
Količina (Kos(i)) 1
Barva Črna
Teža (Kg) 0,674
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,692
Mere (D × Š × V) (mm) 420 x 370 x 90