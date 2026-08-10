2.5 m standardna sesalna cev s kolenom, bajonetnim zapiranjem, nazivne širine DN 35 je idealna za uporabo s Kärcherjevimi sesalniki za suho in mokro sesanje. Cev se na napravo priključi z bajonetnim priključkom 1.0, na dodatke pa s sponko 1.0. Oba priključka sta kompatibilna s sesalniki do modelnega leta 2016. Bajonetni priključek 1.0 je enak za vse nazivne širine (35, 40 in 50). Adapter za NT cevi z bajonetnim priključkom 1.0 za priključitev na nov sistem dodatne opreme.