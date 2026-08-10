Sesalna cev NT, DN 35, dolžina 2,5 m, sponka 1.0, bajonet 1.0
2.5 m standardna sesalna cev s kolenom, nazivne širine DN 35 je primerna za uporabo z mokro/suhimi sesalniki.
2.5 m standardna sesalna cev s kolenom, bajonetnim zapiranjem, nazivne širine DN 35 je idealna za uporabo s Kärcherjevimi sesalniki za suho in mokro sesanje. Cev se na napravo priključi z bajonetnim priključkom 1.0, na dodatke pa s sponko 1.0. Oba priključka sta kompatibilna s sesalniki do modelnega leta 2016. Bajonetni priključek 1.0 je enak za vse nazivne širine (35, 40 in 50). Adapter za NT cevi z bajonetnim priključkom 1.0 za priključitev na nov sistem dodatne opreme.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Dolžina (m)
|2,5
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Priključek na strani dodatne opreme¹⁾
|Sponka 1.0
|Priključek na strani stroja²⁾
|Bajonet 1.0
|Količina (Kos(i))
|1
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,591
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,65
|Mere (D × Š × V) (mm)
|560 x 460 x 75
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