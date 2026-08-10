Sesalna cev NT, DN 35, dolžina 2,5 m, sponka 1.0, bajonet 1.0

2.5 m standardna sesalna cev s kolenom, nazivne širine DN 35 je primerna za uporabo z mokro/suhimi sesalniki.

2.5 m standardna sesalna cev s kolenom, bajonetnim zapiranjem, nazivne širine DN 35 je idealna za uporabo s Kärcherjevimi sesalniki za suho in mokro sesanje. Cev se na napravo priključi z bajonetnim priključkom 1.0, na dodatke pa s sponko 1.0. Oba priključka sta kompatibilna s sesalniki do modelnega leta 2016. Bajonetni priključek 1.0 je enak za vse nazivne širine (35, 40 in 50). Adapter za NT cevi z bajonetnim priključkom 1.0 za priključitev na nov sistem dodatne opreme.

Specifikacije

Tehnični podatki

Dolžina (m) 2,5
Standardna nominalna širina ( ) DN 35
Priključek na strani dodatne opreme¹⁾ Sponka 1.0
Priključek na strani stroja²⁾ Bajonet 1.0
Količina (Kos(i)) 1
Barva Črna
Teža (Kg) 0,591
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,65
Mere (D × Š × V) (mm) 560 x 460 x 75

Video posnetki

Dodatna oprema