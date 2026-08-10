Sesalna cev, NT, DN 35, dolžina 4 m, sponka 1.0, bajonet 1.0

Sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.

Sesalna cev z nazivno širino DN 35 je idealna za uporabo s Kärcherjevimi sesalniki za suho/mokro sesanje. 4 m dolga cev je priključena na napravo z bajonetnim priključkom 1.0 in na dodatno opremo s sponko 1.0. Oba priključka sta kompatibilna s sesalniki do modelnega leta 2016. Bajonetni priključek 1.0 je enak za vse nazivne širine (35, 40 in 50). Adapter za NT cevi z bajonetnim priključkom 1.0 se lahko uporablja za pritrditev vseh cevi z bajonetnim priključkom 1.0 za priključitev na nov sistem dodatne opreme.

Specifikacije

Tehnični podatki

Dolžina (m) 4
Standardna nominalna širina ( ) DN 35
Priključek na strani dodatne opreme¹⁾ Sponka 1.0
Priključek na strani stroja²⁾ Bajonet 1.0
Količina (Kos(i)) 1
Barva Črna
Teža (Kg) 0,758
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,758
Mere (D × Š × V) (mm) 430 x 430 x 110
Dodatna oprema