Sesalna cev, NT, DN 35, dolžina 4 m, sponka 1.0, bajonet 1.0
Sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.
Sesalna cev z nazivno širino DN 35 je idealna za uporabo s Kärcherjevimi sesalniki za suho/mokro sesanje. 4 m dolga cev je priključena na napravo z bajonetnim priključkom 1.0 in na dodatno opremo s sponko 1.0. Oba priključka sta kompatibilna s sesalniki do modelnega leta 2016. Bajonetni priključek 1.0 je enak za vse nazivne širine (35, 40 in 50). Adapter za NT cevi z bajonetnim priključkom 1.0 se lahko uporablja za pritrditev vseh cevi z bajonetnim priključkom 1.0 za priključitev na nov sistem dodatne opreme.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Dolžina (m)
|4
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Priključek na strani dodatne opreme¹⁾
|Sponka 1.0
|Priključek na strani stroja²⁾
|Bajonet 1.0
|Količina (Kos(i))
|1
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,758
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,758
|Mere (D × Š × V) (mm)
|430 x 430 x 110