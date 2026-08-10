Sesalna cev z nazivno širino DN 35 je idealna za uporabo s Kärcherjevimi sesalniki za suho/mokro sesanje. 4 m dolga cev je priključena na napravo z bajonetnim priključkom 1.0 in na dodatno opremo s sponko 1.0. Oba priključka sta kompatibilna s sesalniki do modelnega leta 2016. Bajonetni priključek 1.0 je enak za vse nazivne širine (35, 40 in 50). Adapter za NT cevi z bajonetnim priključkom 1.0 se lahko uporablja za pritrditev vseh cevi z bajonetnim priključkom 1.0 za priključitev na nov sistem dodatne opreme.