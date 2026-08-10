Sesalna cev, NT, DN 35, dolžina 505 mm, kromirano jeklo, primerna za: NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV

Sesalna cev iz kromiranega jekla (DN 35, dolžina 505 mm) je primerna za mokre in suhe sesalnike Kärcher.

Sesalna cev (DN 35, 1x0,5 m) iz kromirane kovine je standardna v skoraj vseh enomotornih sesalnikih razreda NT.

Specifikacije

Tehnični podatki

Standardna nominalna širina ( ) DN 35
Količina (Kos(i)) 1
Material Jeklo, kromirano
Dolžina (mm) 505
Barva srebrna
Teža (Kg) 0,268
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,273
Mere (D × Š × V) (mm) 505 x 39 x 39

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