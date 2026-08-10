Sesalna cev, NT, DN 35, dolžina 505 mm, kromirano jeklo, primerna za: NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV
Sesalna cev iz kromiranega jekla (DN 35, dolžina 505 mm) je primerna za mokre in suhe sesalnike Kärcher.
Sesalna cev (DN 35, 1x0,5 m) iz kromirane kovine je standardna v skoraj vseh enomotornih sesalnikih razreda NT.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Količina (Kos(i))
|1
|Material
|Jeklo, kromirano
|Dolžina (mm)
|505
|Barva
|srebrna
|Teža (Kg)
|0,268
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,273
|Mere (D × Š × V) (mm)
|505 x 39 x 39
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