Sesalna cev, T, DN 32, dolžina 500 mm, jeklo, črna, primerna za: BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 12/1, T 15/1, T 17/1
Črna jeklena sesalna cev je primerna za sesalnike za suho sesanje Kärcher nazivne širine DN 32, dolžine 500 mm.
Kovinska sesalna cev (DN 32, dolžina 0,5 m) s črno plastično prevleko, primerna kot podaljšek, npr. sesanje stropov.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 32
|Količina (Kos(i))
|1
|Material
|Jeklo
|Dolžina (mm)
|500
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,236
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,245
|Mere (D × Š × V) (mm)
|500 x 32 x 32
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