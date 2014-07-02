Sesalna cev, T, DN 32, dolžina 500 mm, jeklo, črna, primerna za: BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 12/1, T 15/1, T 17/1

Črna jeklena sesalna cev je primerna za sesalnike za suho sesanje Kärcher nazivne širine DN 32, dolžine 500 mm.

Kovinska sesalna cev (DN 32, dolžina 0,5 m) s črno plastično prevleko, primerna kot podaljšek, npr. sesanje stropov.

Specifikacije

Tehnični podatki

Standardna nominalna širina ( ) DN 32
Količina (Kos(i)) 1
Material Jeklo
Dolžina (mm) 500
Barva Črna
Teža (Kg) 0,236
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,245
Mere (D × Š × V) (mm) 500 x 32 x 32

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