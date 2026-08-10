Sesalna cev nazivne širine DN 35 je idealna za uporabo s Kärcherjevimi sesalniki za suho sesanje. Cev dolžine 2 m je priključena na napravo s sponko na klik, na dodatke pa s priključkom clip 2.0. Priključki Clip 2.0 so združljivi s sesalniki od modelnega leta 2017.