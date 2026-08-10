Sesalna cev, T, DN 35, dolžina 2 m, sponka 2.0, Clip sistem
Sesalna cev z nazivno širino DN 35 in dolžino 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.
Sesalna cev nazivne širine DN 35 je idealna za uporabo s Kärcherjevimi sesalniki za suho sesanje. Cev dolžine 2 m je priključena na napravo s sponko na klik, na dodatke pa s priključkom clip 2.0. Priključki Clip 2.0 so združljivi s sesalniki od modelnega leta 2017.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Dolžina (m)
|2
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Izvedba
|Standard
|Priključek na strani dodatne opreme¹⁾
|Sponka 2.0
|Priključek na strani stroja²⁾
|Kliknite pritrdilni element
|Količina (Kos(i))
|1
|Barva
|antracit
|Teža (Kg)
|0,445
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,463
|Mere (D × Š × V) (mm)
|460 x 360 x 90
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