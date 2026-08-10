Sesalna cev, T, DN 35, dolžina 2 m, sponka 2.0, Clip sistem

Sesalna cev z nazivno širino DN 35 in dolžino 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.

Sesalna cev nazivne širine DN 35 je idealna za uporabo s Kärcherjevimi sesalniki za suho sesanje. Cev dolžine 2 m je priključena na napravo s sponko na klik, na dodatke pa s priključkom clip 2.0. Priključki Clip 2.0 so združljivi s sesalniki od modelnega leta 2017.

Specifikacije

Tehnični podatki

Dolžina (m) 2
Standardna nominalna širina ( ) DN 35
Izvedba Standard
Priključek na strani dodatne opreme¹⁾ Sponka 2.0
Priključek na strani stroja²⁾ Kliknite pritrdilni element
Količina (Kos(i)) 1
Barva antracit
Teža (Kg) 0,445
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,463
Mere (D × Š × V) (mm) 460 x 360 x 90

Video posnetki