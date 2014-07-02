Sesalna cev za cevovod
Sesalna cev, ki je odporna na vakuum, pripravljena na priklop za črpalke na vrtinah za vodo ali cevovodih na njihovi sesalni strani. Za hišne avtomate za vodo in vrtne črpalke.
Spiralna cev, ki je odporna na vakuum, je pripravljena na priklop, s premerom 3/4" in z dolžino 0,6 m za sesanje vode. Primerna za priklop na sesalno stran črpalke za hišne avtomate za vodo in za vrtne črpalke. Sesalna cev je na obeh straneh opremljena z G1 priključnim navojem (33,3 mm). Njena velika sposobnost prilagodljivosti pripomore k zmanjševanju hrupnosti celotne inštalacije. Pozor: sesalne cevi ne smete uporabiti kot tlačno cev!
Značilnosti in prednosti
Vakuumsko odporen priključek črpalke na vrtine za vodo ali cevne napeljave.
- Pri priklopu črpalke za oskrbo gospodinjstva z vodo lahko to cev uporabite kot prilagodljivo povezavo na sesalni strani, da vzpostavite povezavo med črpalko in sistemom napeljave cevi. Poleg tega tudi ne proizvaja hrupa.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Dolžina (m)
|0,6
|Premer
|3/4″
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,205
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,231
|Mere (D × Š × V) (mm)
|600 x 50 x 50
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Sesanje zalog vode npr. iz cistern, cistern za deževnico, raznih drugih virov ipd.