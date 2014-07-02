Spiralna cev, ki je odporna na vakuum, je pripravljena na priklop, s premerom 3/4" in z dolžino 0,6 m za sesanje vode. Primerna za priklop na sesalno stran črpalke za hišne avtomate za vodo in za vrtne črpalke. Sesalna cev je na obeh straneh opremljena z G1 priključnim navojem (33,3 mm). Njena velika sposobnost prilagodljivosti pripomore k zmanjševanju hrupnosti celotne inštalacije. Pozor: sesalne cevi ne smete uporabiti kot tlačno cev!