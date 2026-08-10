Zahvaljujoč Kärcher vrtljivi sesalni krtači DN 35, lahko nagibni kot krtače prilagodimo površini, ki jo želimo očistiti. To pomeni, da sesalna krtača z visokokakovostnimi sintetičnimi ščetinami razširi možno uporabo sesalnika in izboljša rezultat sesanja. Odlično, na primer za čiščenje pohištva, stenskih oblog iz lesa ali naravnega kamna, pa tudi podstavkov ali za čiščenje okovja med čiščenjem notranjosti vozila.