S pametno samopraznilno postajo postane RCV 5 še bolj avtonomen, saj se posoda za prah prazni samodejno. Na ta način je uporabniku prihranjeno to dolgočasno in pogosto umazano delo. Prah in umazanija se preprosto samodejno posesa v visokokakovostno filtrirno vrečko iz flisa, takoj ko se RCV 5 priklopi v polnilno in samopraznilno postajo – bodisi po opravljenem čiščenju ali med ponovnim polnjenjem. Umazanija se zanesljivo ujame. Ne bi moglo biti bolj preprosto. Zahvaljujoč funkciji polnjenja na samoizpraznilni postaji se istočasno polni tudi baterija robota.