Sesalna postaja RCV 5
Še več avtonomije pri čiščenju: s pametno samoizpraznilno postajo se posoda za prah RCV 5 samodejno izprazni v rednih intervalih.
S pametno samopraznilno postajo postane RCV 5 še bolj avtonomen, saj se posoda za prah prazni samodejno. Na ta način je uporabniku prihranjeno to dolgočasno in pogosto umazano delo. Prah in umazanija se preprosto samodejno posesa v visokokakovostno filtrirno vrečko iz flisa, takoj ko se RCV 5 priklopi v polnilno in samopraznilno postajo – bodisi po opravljenem čiščenju ali med ponovnim polnjenjem. Umazanija se zanesljivo ujame. Ne bi moglo biti bolj preprosto. Zahvaljujoč funkciji polnjenja na samoizpraznilni postaji se istočasno polni tudi baterija robota.
Značilnosti in prednosti
Samodejno praznjenje prahu
- Redno samodejno praznjenje posode za prah RCV 5 omogoča robotskemu sesalniku veliko daljše obratovanje.
- Ker posode za prah RCV 5 ni treba izprazniti ročno, uporabniku ni treba priti v stik s prahom in umazanijo.
- Ker se posoda za prah robotskega sesalnika redno prazni, ostaja sesalna moč konstantno visoka, kar z RCV 5 pomeni odlične rezultate čiščenja vsakič.
Vrečka iz flisa
- Filtrirna vrečka zanesljivo zadrži prah in umazanijo.
- Ujeta umazanija se odstrani enostavno in higienično.
- Ko filtrsko vrečko izvlečete iz postaje, se takoj samodejno zapre. Umazanija ostane varno v vrečki, prah pa ne more uhajati, ko zamenjate vrečko.
Integrirano upravljanje kablov
- Napajalni kabel samopraznilne postaje lahko lepo navijete s sistemom za upravljanje kablov, ki je nameščen na zadnji strani samopraznilne postaje – nič več zapletenih kablov.
Nadzor aplikacije
- Po potrebi lahko samoizpraznilno postajo RCV 5 upravljate prek aplikacije za dodatno udobje.
- Sesanje lahko aktivirate tudi individualno preko aplikacije.
Združljiv z vsemi modeli RCV 5
- Samopraznilna postaja je združljiva z vsemi modeli RCV 5, tudi z napravami, ki že imajo polnilno postajo.
- Z uporabo priloženega kompleta za predelavo lahko obstoječi RCV 5 v hipu spremenite za delovanje s samopraznilno postajo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|1
|Kapaciteta filtrirne vrečke (l)
|4
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|4,6
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|7,8
|Mere (D × Š × V) (mm)
|401 x 290 x 446
Oprema
- Vrečka iz flisa: 1 Kos(i)
- Posoda za odpadke
Področja uporabe
- Lakirana trda tla, npr. parket, laminat, pluta, kamen, linolej in PVC.
- Na preprogah z nizkim vlakni
Dodatna oprema
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