Sesalna šoba ozka 170 mm (bela) za WV 4-4, WV 6 in WV 7
Idealen za okenska vrata in druga majhna okna: ozka sesalna šoba za WV 4-4, WV 6 in WV 7 s širino 170 milimetrov.
Ozka sesalna šoba za WV 4-4-, WV 6, WV 7 širine 170 milimetrov, je še posebej primerna za rešetkasta okna in druge manjše okenske površine, ki jih ni mogoče očistiti z neugodnimi sesalnimi šobami ali pa jih je mogoče samo težko očistiti.
Značilnosti in prednosti
Xtra!Flex® sesalni trak
- Xtra!Flex® silikonski sesalni trak z inovativno tehnologijo naredi čiščenje še bolj prilagodljivo – idealno za uporabo vse do tal in robov.
- Dolga potisna guma omogoča baterijskem okenskem seslaniku v enem potegu lažjo vakumsko prilagodljivost pri stiku z oknem.
Ozka oblika.
- Idealno za rešetkasta okna ali druge ozke površine.
Enostavno zamenljiva.
- Sesalne šobe se enostavno zamenjajo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|1
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,12
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,155
|Mere (D × Š × V) (mm)
|172 x 98 x 41
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Okna z letvicami
- Gladke površine
- Okna in steklene površine
- Ogledala
- Ploščice
- Tuš kabina/kad
- Delovne površine v kuhinji
- Kondenzacija
- Čiščenje fotovoltaičnih sistemov