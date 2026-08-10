Sesalna šoba ozka 170 mm (bela) za WV 4-4, WV 6 in WV 7

Idealen za okenska vrata in druga majhna okna: ozka sesalna šoba za WV 4-4, WV 6 in WV 7 s širino 170 milimetrov.

Ozka sesalna šoba za WV 4-4-, WV 6, WV 7 širine 170 milimetrov, je še posebej primerna za rešetkasta okna in druge manjše okenske površine, ki jih ni mogoče očistiti z neugodnimi sesalnimi šobami ali pa jih je mogoče samo težko očistiti.

Značilnosti in prednosti
Xtra!Flex® sesalni trak
  • Xtra!Flex® silikonski sesalni trak z inovativno tehnologijo naredi čiščenje še bolj prilagodljivo – idealno za uporabo vse do tal in robov.
  • Dolga potisna guma omogoča baterijskem okenskem seslaniku v enem potegu lažjo vakumsko prilagodljivost pri stiku z oknem.
Ozka oblika.
  • Idealno za rešetkasta okna ali druge ozke površine.
Enostavno zamenljiva.
  • Sesalne šobe se enostavno zamenjajo.
Specifikacije

Tehnični podatki

Količina (Kos(i)) 1
Barva Bela
Teža (Kg) 0,12
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,155
Mere (D × Š × V) (mm) 172 x 98 x 41
Področja uporabe
  • Okna z letvicami
  • Gladke površine
  • Okna in steklene površine
  • Ogledala
  • Ploščice
  • Tuš kabina/kad
  • Delovne površine v kuhinji
  • Kondenzacija
  • Čiščenje fotovoltaičnih sistemov
Dodatna oprema