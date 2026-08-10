Sesalna šoba ozka 170 mm (rumena) za WV 6
Ozka 170 mm sesalna šoba za baterijski sesalnik oken WV 6 je primerna za rešetkasta okna z letvicami in manjše okenske površine.
Če so večje sesalne šobe prevelike za okno, je ozka sesalna šoba za WV 6 pravilna. Zahvaljujoč širini 170 milimetrov, zanesljivo in brez težav očisti okenska krila ali druge majhne površine oken.
Značilnosti in prednosti
Dolga silikonska guma
- Dolga potisna guma omogoča baterijskem okenskem sesalniku WV 6,da je izjemno prilagodljiv - za optimalno čiščenje oken v enem samem potegu.
Ozka oblika.
- Primerno za majhne površine.
Enostavno zamenljiva.
- Sesalne šobe se enostavno zamenjajo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|1
|Barva
|Rumena
|Teža (Kg)
|0,12
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,15
|Mere (D × Š × V) (mm)
|172 x 98 x 41
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Področja uporabe
- Okna z letvicami
- Gladke površine
- Ogledala
- Ploščice