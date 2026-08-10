Sesalna šoba ozka 170 mm (rumena) za WV 6

Ozka 170 mm sesalna šoba za baterijski sesalnik oken WV 6 je primerna za rešetkasta okna z letvicami in manjše okenske površine.

Če so večje sesalne šobe prevelike za okno, je ozka sesalna šoba za WV 6 pravilna. Zahvaljujoč širini 170 milimetrov, zanesljivo in brez težav očisti okenska krila ali druge majhne površine oken.

Značilnosti in prednosti
Dolga silikonska guma
  • Dolga potisna guma omogoča baterijskem okenskem sesalniku WV 6,da je izjemno prilagodljiv - za optimalno čiščenje oken v enem samem potegu.
Ozka oblika.
  • Primerno za majhne površine.
Enostavno zamenljiva.
  • Sesalne šobe se enostavno zamenjajo.
Specifikacije

Tehnični podatki

Količina (Kos(i)) 1
Barva Rumena
Teža (Kg) 0,12
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,15
Mere (D × Š × V) (mm) 172 x 98 x 41
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • Okna z letvicami
  • Gladke površine
  • Ogledala
  • Ploščice
Dodatna oprema