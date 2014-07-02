Sesalna šoba ozka za WV 2 / WV 5
Ozka sesalna šoba za WV 2 in WV 5 je s 170 mm širine še posebej primerna za okna z letvicami in manjše okenske površine.
Ozka sesalna šoba za WV 2 in WV 5 je s 170 mm širine še posebej primerna za okna z letvicami in manjše okenske površine, ki jih z širšimi sesalnimi šobami ne morete oz. jih težko očistite.
Značilnosti in prednosti
Mehki silikonski nastavek
- Čiščenje brez sledov in lis.
Ozka oblika.
- Idealno za rešetkasta okna ali druge ozke površine.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|1
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,089
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,133
|Mere (D × Š × V) (mm)
|225 x 37 x 125
Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Okna z letvicami
- Gladke površine
- Ogledala
- Ploščice