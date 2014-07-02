Sesalna šoba ozka za WV 2 / WV 5

Ozka sesalna šoba za WV 2 in WV 5 je s 170 mm širine še posebej primerna za okna z letvicami in manjše okenske površine.

Ozka sesalna šoba za WV 2 in WV 5 je s 170 mm širine še posebej primerna za okna z letvicami in manjše okenske površine, ki jih z širšimi sesalnimi šobami ne morete oz. jih težko očistite.

Značilnosti in prednosti
Mehki silikonski nastavek
  • Čiščenje brez sledov in lis.
Ozka oblika.
  • Idealno za rešetkasta okna ali druge ozke površine.
Specifikacije

Tehnični podatki

Količina (Kos(i)) 1
Barva Črna
Teža (Kg) 0,089
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,133
Mere (D × Š × V) (mm) 225 x 37 x 125
Področja uporabe
  • Okna z letvicami
  • Gladke površine
  • Ogledala
  • Ploščice
Dodatna oprema