Sesalna šoba za trda tla
Kärcherjeva sesalna šoba za trda tla za baterijske sesalnike prahu brez vrečke VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily in VC 7 Cordless yourMax nežno očisti tudi občutljiva trda tla.
Sesalna šoba za trda tla s posebej mehkim valjčkom s trajnim učinkom očisti občutljiva trda tla, kot so parket, laminat, pluta, PVC, linolej in ploščice. Razvita je posebej za VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily in VC 7 Cordless yourMax ter nežno in gladko drsi po tleh. Naslednja prednost sesalne šobe za trda tla je gibljiv zglob, ki omogoča izredno vodljivost in zelo dobro dosegljivost mest pod pohištvom. Druge praktične lastnosti: svetleče diode na sesalni šobi omogočajo boljšo vidljivost umazanije in zagotavljajo še temeljitejše čiščenje.
Značilnosti in prednosti
Mehak valjček za nežno čiščenje
- Zaščita občutljivih tal.
Svetleče diode za boljšo vidljivost prahu
- Nevidni prah lahko zelo učinkovito odstranite.
Prilagodljiv zglob
- Zelo dobra okretnost in sposobnost, da doseže umazanijo, ki se je zavlekla pod pohištvo.
Mehka zaščita pred udarci
- Profil za umazanijo ob straneh sesalne šobe za tla ščiti občutljiva področja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,716
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,875
|Mere (D × Š × V) (mm)
|265 x 113 x 255
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Lakiran parket
- Pluta