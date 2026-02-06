Sesalna šoba za trda tla s posebej mehkim valjčkom s trajnim učinkom očisti občutljiva trda tla, kot so parket, laminat, pluta, PVC, linolej in ploščice. Razvita je posebej za VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily in VC 7 Cordless yourMax ter nežno in gladko drsi po tleh. Naslednja prednost sesalne šobe za trda tla je gibljiv zglob, ki omogoča izredno vodljivost in zelo dobro dosegljivost mest pod pohištvom. Druge praktične lastnosti: svetleče diode na sesalni šobi omogočajo boljšo vidljivost umazanije in zagotavljajo še temeljitejše čiščenje.