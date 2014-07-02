Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom, Basic, 3/4"
Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom v osnovni verziji za priklop na metrske sesalne cevi s premerom 3/4".
Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom v osnovni verziji za priklop na metrske sesalne cevi s premerom 1". Pripravljen na priklop na metrske sesalne cevi za vrtne črpalke, hišne avtomate za vodo in hišni vodovod. Zaščita pred povratnim tekom preprečuje, da bi že prečrpana voda tekla nazaj. Tako skrajša tudi čas ponovnega sesanja. V obseg dobave je vključena tudi objemka za cev.
Značilnosti in prednosti
Blokada povratnega toka
- Zaščita pred povratnim tokom preprečuje, da bi že prečrpana voda tekla nazaj. Tako skrajša tudi čas ponovnega sesanja.
Za priklop na metrske sesalne cevi
- Za individualno nadgradnjo v garnituro sesalne cevi
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikosti
|Primerno za 3/4" cevi
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,077
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,097
|Mere (D × Š × V) (mm)
|40 x 146 x 40
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Področja uporabe
- Sesanje zalog vode npr. iz cistern, cistern za deževnico, raznih drugih virov ipd.