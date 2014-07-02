Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom v trpežni Premium izvedbi (kovina/plastika) za 3/4" in 1" cevi. Pripravljen na priklop na metrske sesalne cevi za vrtne črpalke, hišne avtomate za vodo in hišni vodovod. Zaščita pred povratnim tekom preprečuje, da bi že prečrpana voda tekla nazaj. Tako skrajša tudi čas ponovnega sesanja. V obseg dobave je vključena tudi objemka za cev.