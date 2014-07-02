Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom PREMIUM
Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom v Premium izvedbi za priklop na metrske sesalne cevi.
Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom v trpežni Premium izvedbi (kovina/plastika) za 3/4" in 1" cevi. Pripravljen na priklop na metrske sesalne cevi za vrtne črpalke, hišne avtomate za vodo in hišni vodovod. Zaščita pred povratnim tekom preprečuje, da bi že prečrpana voda tekla nazaj. Tako skrajša tudi čas ponovnega sesanja. V obseg dobave je vključena tudi objemka za cev.
Značilnosti in prednosti
Kovinska/plastična izvedba
- Trpežni materiali za dolgo življenjsko dobo
Blokada povratnega toka
- Zaščita pred povratnim tokom preprečuje, da bi že prečrpana voda tekla nazaj. Tako skrajša tudi čas ponovnega sesanja.
Za priklop na metrske sesalne cevi
- Za individualno nadgradnjo v garnituro sesalne cevi
Komplet
- Za 3/4" in 1" cevi
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikosti
|Ustreza cevem s premerom 3/4" in 1"
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,257
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,277
|Mere (D × Š × V) (mm)
|47 x 140 x 47
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Področja uporabe
- Sesanje zalog vode npr. iz cistern, cistern za deževnico, raznih drugih virov ipd.