Set vsebuje dve brisalni krpi za robotska sesalnika RVC 3 in RCV 2. Če napravo uporabljate v načinu brisanja, visokokakovostne krpe iz mikrovlaken zagotavljajo optimalne rezultate čiščenja na vseh trdih površinah, kot so ploščice, laminat, lesena tla, PVC ali linolej. Rahla, zasušena umazanija je zanesljivo odstranjena, prah pa ne le posesan, ampak tudi učinkovito vezan. Zahvaljujoč zanesljivi zaponki na kavelj in zanko lahko krpe hitro in enostavno zamenjate.