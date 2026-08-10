Komplet krp za brisanje vsebuje 5 krp za brisanje iz mikrovlaken, posebej zasnovanih za robota za čiščenje oken RCW 4. Idealni so za temeljito čiščenje oken, ogledal in vseh drugih gladkih trdih površin. Zahvaljujoč izjemni vpojnosti krpe zanesljivo vpijejo velike količine vode in razrahljane umazanije ter brez težav odstranijo tudi manjšo umazanijo. Zaradi pritrditve na kavelj in zanko je krpe za brisanje posebej enostavno pritrditi in zamenjati. Uporabljajo se lahko na obeh straneh in so pralni v pralnem stroju do 40 °C brez mehčalca.