Set krp za brisanje vsebuje 5 parov (10 kosov) krp za brisanje iz mikrovlaken za robota za čiščenje oken RCW 2. Zasnovani so posebej za zanesljivo čiščenje oken, ogledal in vseh gladkih trdih površin v domu. Zahvaljujoč izjemni vpojnosti krpe zanesljivo odstranijo manjšo umazanijo in vpijejo velike količine vode in umazanije. Zaradi raztegljivega elastičnega traku je še posebej enostaven za uporabo. Krpe lahko preprosto zdrsnete čez robotove vrtljive diske. Trdno sedijo na mestu in med čiščenjem ne zdrsnejo. Krpe za brisanje lahko uporabljate obojestransko in jih lahko operete v pralnem stroju do 40 °C brez mehčalca.