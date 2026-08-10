Set čistilnih krp RCW 2
Visokokakovosten set krp iz mikrovlaken za robota za čiščenje oken RCW 2 zagotavlja optimalne rezultate čiščenja pri negi oken in steklenih površin.
Set krp za brisanje vsebuje 5 parov (10 kosov) krp za brisanje iz mikrovlaken za robota za čiščenje oken RCW 2. Zasnovani so posebej za zanesljivo čiščenje oken, ogledal in vseh gladkih trdih površin v domu. Zahvaljujoč izjemni vpojnosti krpe zanesljivo odstranijo manjšo umazanijo in vpijejo velike količine vode in umazanije. Zaradi raztegljivega elastičnega traku je še posebej enostaven za uporabo. Krpe lahko preprosto zdrsnete čez robotove vrtljive diske. Trdno sedijo na mestu in med čiščenjem ne zdrsnejo. Krpe za brisanje lahko uporabljate obojestransko in jih lahko operete v pralnem stroju do 40 °C brez mehčalca.
Značilnosti in prednosti
Kakovostna mikrovlakna
- Umazanije se optimalno loči od površine in ostane na krpi, s katero površino obrišete
- Primerno za pranje v pralnem stroju pri temperaturi do 40 °C.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Par)
|5
|Surovinska sestava tekstila
|80 % poliester, 20 % poliamid
|Barva
|Bela
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,14
|Mere (D × Š × V) (mm)
|300 x 60 x 60
Področja uporabe
- Okna in steklene površine
- Ogledala