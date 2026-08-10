Set filtrov

Naš visoko zmogljiv filter EPA 12 iz izpušnega zraka zanesljivo izloči 99,5% najmanjših delcev, glivičnih spor, bakterij in alergenov kot so iztrebki pršic ali cvetni prah.

Kdor želi še posebej prosto dihati po sesanju z našimi brezžičnimi sesalniki VC 4s 2-v-1, se lahko zanese na ustrezen EPA 12 visoko zmogljiv filter. Varno in zanesljivo iz vsesanega zraka v prostoru odstrani do 99,5% najmanjših delcev (le 0,3 µm), spore gliv ter bakterije ali alergene, kot so iztrebki pršic in cvetni prah. Za optimalne rezultate filter očistite vsaka 2 tedna ali ga zamenjajte vsakih 6 mesecev.

Značilnosti in prednosti
Odstrani delce, spore glivic, bakterije in alergene kot so iztrebki pršic in cvetni prah
Hitro in enostavno zamenjati
Dolga življenjska doba zaradi rednega ščetkanja
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,033
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,033
Mere (D × Š × V) (mm) 90 x 85 x 26
Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • Komplet nadomestnega filtra za čistilnik zraka AF 20 - za čiščenje zraka v zaprtih prostorih