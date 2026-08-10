Kdor želi še posebej prosto dihati po sesanju z našimi brezžičnimi sesalniki VC 4s 2-v-1, se lahko zanese na ustrezen EPA 12 visoko zmogljiv filter. Varno in zanesljivo iz vsesanega zraka v prostoru odstrani do 99,5% najmanjših delcev (le 0,3 µm), spore gliv ter bakterije ali alergene, kot so iztrebki pršic in cvetni prah. Za optimalne rezultate filter očistite vsaka 2 tedna ali ga zamenjajte vsakih 6 mesecev.