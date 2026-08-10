Set filtrov
Naš visoko zmogljiv filter EPA 12 iz izpušnega zraka zanesljivo izloči 99,5% najmanjših delcev, glivičnih spor, bakterij in alergenov kot so iztrebki pršic ali cvetni prah.
Kdor želi še posebej prosto dihati po sesanju z našimi brezžičnimi sesalniki VC 4s 2-v-1, se lahko zanese na ustrezen EPA 12 visoko zmogljiv filter. Varno in zanesljivo iz vsesanega zraka v prostoru odstrani do 99,5% najmanjših delcev (le 0,3 µm), spore gliv ter bakterije ali alergene, kot so iztrebki pršic in cvetni prah. Za optimalne rezultate filter očistite vsaka 2 tedna ali ga zamenjajte vsakih 6 mesecev.
Značilnosti in prednosti
Odstrani delce, spore glivic, bakterije in alergene kot so iztrebki pršic in cvetni prah
Hitro in enostavno zamenjati
Dolga življenjska doba zaradi rednega ščetkanja
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,033
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,033
|Mere (D × Š × V) (mm)
|90 x 85 x 26
Področja uporabe
- Komplet nadomestnega filtra za čistilnik zraka AF 20 - za čiščenje zraka v zaprtih prostorih