Set krp za fleksibilno ročno šobo

Krpe za ročno šobo so narejene iz vrhunskih mikrovlaken – za zrahljanje in pobiranje umazanije. Sistem kavljev in zank omogoča preprosto menjavo krpe, ne da pridete v stik z umazanijo.

Dve vrhunski krpi iz mikrovlaken, ki sta v kompletu, omogočata, da nastavek učinkovito zrahlja in pobere trdovratno umazanijo v kopalnici in kuhinji. Celo močno umazanijo s kuhalnih plošč lahko odstranite brez truda. Priročen in zanesljiv dizajn s kavljem in zanko varno pritrdi krpo na ročno šobo in pomeni, da je krpo mogoče hitro zamenjati, ne da bi prišla v stik z umazanijo.

Značilnosti in prednosti
Set krp za fleksibilno ročno šobo: Visokokakovostna krpa iz mikrovlaken
Visokokakovostna krpa iz mikrovlaken
Posebna zankasta struktura krpe zagotavlja posebno dobro pobiranje umazanije in temeljite rezultate čiščenja. Možno strojno pranje na temperaturah do 60 °C. Ne uporabljajte mehčalca.
Set krp za fleksibilno ročno šobo: Praktičen sistem ježkov
Praktičen sistem ježkov
Krpa se pritrdi na ročno šobo s preprostim pritiskom. Krpa med čiščenjem ne drsi.
Set krp za fleksibilno ročno šobo: Pas na tkanini
Pas na tkanini
Brez stika z umazanijo pri menjavi krp: krpo enostavno primite za trak in ročni nastavek potegnite navzgor in stran.
Specifikacije

Tehnični podatki

Teža (Kg) 0,011
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,062
Mere (D × Š × V) (mm) 170 x 65 x 10
Področja uporabe
  • Umivalniki
  • Stenske ploščice
  • Okna in steklene površine
  • Tuš kabina/kad
  • Delovne površine v kuhinji
  • Kuhalne plošče
  • Pečica
  • Izpušne nape