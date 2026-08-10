Dve vrhunski krpi iz mikrovlaken, ki sta v kompletu, omogočata, da nastavek učinkovito zrahlja in pobere trdovratno umazanijo v kopalnici in kuhinji. Celo močno umazanijo s kuhalnih plošč lahko odstranite brez truda. Priročen in zanesljiv dizajn s kavljem in zanko varno pritrdi krpo na ročno šobo in pomeni, da je krpo mogoče hitro zamenjati, ne da bi prišla v stik z umazanijo.