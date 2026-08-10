Set krp za fleksibilno ročno šobo
Krpe za ročno šobo so narejene iz vrhunskih mikrovlaken – za zrahljanje in pobiranje umazanije. Sistem kavljev in zank omogoča preprosto menjavo krpe, ne da pridete v stik z umazanijo.
Dve vrhunski krpi iz mikrovlaken, ki sta v kompletu, omogočata, da nastavek učinkovito zrahlja in pobere trdovratno umazanijo v kopalnici in kuhinji. Celo močno umazanijo s kuhalnih plošč lahko odstranite brez truda. Priročen in zanesljiv dizajn s kavljem in zanko varno pritrdi krpo na ročno šobo in pomeni, da je krpo mogoče hitro zamenjati, ne da bi prišla v stik z umazanijo.
Značilnosti in prednosti
Visokokakovostna krpa iz mikrovlakenPosebna zankasta struktura krpe zagotavlja posebno dobro pobiranje umazanije in temeljite rezultate čiščenja. Možno strojno pranje na temperaturah do 60 °C. Ne uporabljajte mehčalca.
Praktičen sistem ježkovKrpa se pritrdi na ročno šobo s preprostim pritiskom. Krpa med čiščenjem ne drsi.
Pas na tkaniniBrez stika z umazanijo pri menjavi krp: krpo enostavno primite za trak in ročni nastavek potegnite navzgor in stran.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Teža (Kg)
|0,011
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,062
|Mere (D × Š × V) (mm)
|170 x 65 x 10
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Področja uporabe
- Umivalniki
- Stenske ploščice
- Okna in steklene površine
- Tuš kabina/kad
- Delovne površine v kuhinji
- Kuhalne plošče
- Pečica
- Izpušne nape