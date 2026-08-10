Set krp za čiščenje tal Sensitive vsebuje dve krpi iz zelo mehkih vlaken, ki na tla prenašajo manj vlage in toplote. To pomeni, da je mogoče tudi občutljiva, zatesnjena tla zelo nežno očistiti s paro. Zahvaljujoč sistemu kljukic in zank lahko krpe preprosto in hitro pritrdite na talno šobo EasyFix parnega čistilnika: preprosto pritisnite krpo za čiščenje tal na talno šobo EasyFix in končali ste. Med delom krpa ostane varno na mestu - tudi vogali in robovi se očistijo brez napora. Po končanem delu lahko uporabljeno krpo odstranite s talne šobe EasyFix brez kakršnega koli stika z umazanijo: to storite tako, da stopite na jeziček za nogo, ki je pritrjen na krpo, in šobo povlecite navzgor in stran od nje.