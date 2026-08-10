Set krp za občutljiva tla EasyFix
Komplet krp za čiščenje tal Sensitive EasyFix z dvema visokokakovostnima, mehkima krpama za čiščenje tal je kot nalašč za nežno čiščenje občutljivih, zatesnjenih tal.
Set krp za čiščenje tal Sensitive vsebuje dve krpi iz zelo mehkih vlaken, ki na tla prenašajo manj vlage in toplote. To pomeni, da je mogoče tudi občutljiva, zatesnjena tla zelo nežno očistiti s paro. Zahvaljujoč sistemu kljukic in zank lahko krpe preprosto in hitro pritrdite na talno šobo EasyFix parnega čistilnika: preprosto pritisnite krpo za čiščenje tal na talno šobo EasyFix in končali ste. Med delom krpa ostane varno na mestu - tudi vogali in robovi se očistijo brez napora. Po končanem delu lahko uporabljeno krpo odstranite s talne šobe EasyFix brez kakršnega koli stika z umazanijo: to storite tako, da stopite na jeziček za nogo, ki je pritrjen na krpo, in šobo povlecite navzgor in stran od nje.
Značilnosti in prednosti
Za posebej nežno čiščenjeZelo mehka in fina vlakna zagotavljajo posebej nežno odstranjevanje umazanije v kombinaciji z visoko stopnjo pobiranja umazanije za temeljite rezultate čiščenja na vseh zaprtih trdih površinah.
Praktičen sistem ježkovEnostavno nameščanje krpe za tla na talno šobo samo s pritiskanjem. Brez premikanja (drsenja) krpe za tla med čiščenjem.
Nožni spojni trak na krpi za tlaPri menjavi krpe ni kontakta z nečistočami: enostavno je potrebno stopiti na nožni priključek in talno šobo potegniti navzgor. Področje uporabe (npr. posebej kuhinja in kopalnica) lahko označite v polju na loputi za noge.
Krpa za tla z vseh strani stoji preko šobe za tla
- Za lahko čiščenje kotov, robov in drugih težko dostopnih mest.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,082
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,121
|Mere (D × Š × V) (mm)
|345 x 115 x 10
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
- Lakirana trda tla, npr. parket, laminat, pluta, kamen, linolej in PVC.
- Trde talne obloge
- Stenske ploščice