Set krp za tla Power EasyFix
Dve krpi za čiščenje tal za temeljito in higiensko čiščenje trdih tal za srednje do trdovratno umazanijo.
Set krp za čiščenje tal Power EasyFix vsebuje dve visokokakovostni krpi za temeljito in higiensko čiščenje s parnim čistilnikom. Krpa Ultra Abrasive ima večji delež abrazivnih vlaken za posebej enostavno odstranjevanje trdovratne umazanije. Abrazivna krpa podpira odstranjevanje umazanije z abrazivnimi vlakni in ponuja odlično pobiranje umazanije z dodatnimi mehkimi tekstilnimi deli, na primer pri brisanju po čiščenju z ultra abrazivno krpo. Zahvaljujoč sistemu na kavelj in zanko lahko krpe preprosto in hitro pritrdite na talno šobo parnega čistilnika: preprosto pritisnite krpo za čiščenje tal na talno šobo EasyFix in končali ste. Med delom krpa ostane varno na mestu. Po čiščenju lahko uporabljeno krpo odstranite s talne šobe EasyFix brez kakršnega koli stika z umazanijo: preprosto stopite na jeziček za nogo na krpi in povlecite talno šobo navzgor in stran od nje.
Značilnosti in prednosti
Visokokakovostna mešanica vlaken
- Optimalno odstranjevanje nečistoč in visoka moč vpijanja nečistoč za temeljite rezultate čiščenja na vseh trdih površinah.
- Možno strojno pranje na temperaturah do 60 °C. Ne uporabljajte mehčalca.
Praktičen sistem ježkov
- Enostavno nameščanje krpe za tla na talno šobo samo s pritiskanjem.
- Brez premikanja (drsenja) krpe za tla med čiščenjem.
Nožni spojni trak na krpi za tla
- Pri menjavi krpe ni kontakta z nečistočami: enostavno je potrebno stopiti na nožni priključek in talno šobo potegniti navzgor.
- Področje uporabe (npr. posebej kuhinja in kopalnica) lahko označite v polju na loputi za noge.
Krpa za tla z vseh strani stoji preko šobe za tla
- Za lahko čiščenje kotov, robov in drugih težko dostopnih mest.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,084
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,125
|Mere (D × Š × V) (mm)
|345 x 115 x 10
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
- Kamnita tla
- Trde talne obloge
- Stenske ploščice