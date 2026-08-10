Set krp za čiščenje tal Power EasyFix vsebuje dve visokokakovostni krpi za temeljito in higiensko čiščenje s parnim čistilnikom. Krpa Ultra Abrasive ima večji delež abrazivnih vlaken za posebej enostavno odstranjevanje trdovratne umazanije. Abrazivna krpa podpira odstranjevanje umazanije z abrazivnimi vlakni in ponuja odlično pobiranje umazanije z dodatnimi mehkimi tekstilnimi deli, na primer pri brisanju po čiščenju z ultra abrazivno krpo. Zahvaljujoč sistemu na kavelj in zanko lahko krpe preprosto in hitro pritrdite na talno šobo parnega čistilnika: preprosto pritisnite krpo za čiščenje tal na talno šobo EasyFix in končali ste. Med delom krpa ostane varno na mestu. Po čiščenju lahko uporabljeno krpo odstranite s talne šobe EasyFix brez kakršnega koli stika z umazanijo: preprosto stopite na jeziček za nogo na krpi in povlecite talno šobo navzgor in stran od nje.