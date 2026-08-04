Set močnih ščetk
S kompletom električnih krtač se celo trdovratna umazanija in ostanki odstranijo hitro in enostavno ter brez ostankov. Posebej primeren za uporabo na rešetkah v pečici ali žaru.
Komplet je sestavljen iz dveh medeninastih ščetk in dveh močnih ščetk, zaradi svoje izjemno močne čistilne moči pa je impresiven vsakodnevni dodatek drugim okroglim ščetkam. Odporne ščetine, ki se zelo počasi obrabljajo, zlahka odstranijo trdovratno umazanijo in obloge – na primer na rešetkah pečice ali žaru in celo na kuhalni plošči. Zaradi izredno obstojnih ščetin so okrogle krtače močne med krtačami parnih čistilnikov. Idealen za uporabo na neobčutljivih površinah.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,012
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,068
|Mere (D × Š × V) (mm)
|26 x 26 x 40
Video posnetki
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- roštilj
- Pečica
- Trdovratne nečistoče