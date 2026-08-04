Komplet je sestavljen iz dveh medeninastih ščetk in dveh močnih ščetk, zaradi svoje izjemno močne čistilne moči pa je impresiven vsakodnevni dodatek drugim okroglim ščetkam. Odporne ščetine, ki se zelo počasi obrabljajo, zlahka odstranijo trdovratno umazanijo in obloge – na primer na rešetkah pečice ali žaru in celo na kuhalni plošči. Zaradi izredno obstojnih ščetin so okrogle krtače močne med krtačami parnih čistilnikov. Idealen za uporabo na neobčutljivih površinah.