Set talnih šob EasyFix
S priročnim sistemom zapenjanja in združljivo univerzalno krpo za čiščenje tal lahko zamenjate krpo na kompletu talnih šob EasyFix za parne čistilnike, ne da bi prišli i v stik z umazanijo.
Talni nastavek za parni čistilnik EasyFix je opremljen z združljivo univerzalno krpo za čiščenje tal in zagotavlja odlične rezultate čiščenja na trdnih trdih tleh – tudi v kotih in ob robovih. S pametnim sistemom zapenjanja lahko univerzalno krpo za čiščenje tal hitro in enostavno pritrdite na talno šobo: krpo za čiščenje tal preprosto pritisnite na talno šobo EasyFix in že je pripravljena za uporabo. Po čiščenju lahko krpo za čiščenje tal enostavno in brez stika z umazanijo odstranite s talne šobe EasyFix: preprosto stopite na jeziček za nogo na krpi in povlecite talno šobo navzgor in stran od nje.
Značilnosti in prednosti
Premium mikrovlakna
- Posebna struktura zanke v krpi zagotavlja posebno dobro pobiranje umazanije in temeljite rezultate čiščenja na vseh zaprtih trdih površinah.
- Možno strojno pranje na temperaturah do 60 °C. Ne uporabljajte mehčalca.
Praktičen sistem ježkov
Nožni spojni trak na krpi za tla
- Pri menjavi krpe ni kontakta z nečistočami: enostavno je potrebno stopiti na nožni priključek in talno šobo potegniti navzgor.
- Področje uporabe (npr. posebej kuhinja in kopalnica) lahko označite v polju na loputi za noge.
Inovativna lamelna tehnologija
- Zahvaljujoč lamelni tehnologiji se para enakomerno porazdeli po čistilni površini in krpi za čiščenje tal.
Fleksibilni zglob šobe
- Ergonomsko in učinkovito čiščenje pri vseh velikostih telesa.
- Idealno za uporabo pod pohištvom.
Krpa za tla z vseh strani stoji preko šobe za tla
- Za enostavno čiščenje kotov, robov in drugih težko dostopnih mest.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,26
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,382
|Mere (D × Š × V) (mm)
|345 x 115 x 100
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Področja uporabe
- Trde talne obloge
- Stenske ploščice