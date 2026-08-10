Talni nastavek za parni čistilnik EasyFix je opremljen z združljivo univerzalno krpo za čiščenje tal in zagotavlja odlične rezultate čiščenja na trdnih trdih tleh – tudi v kotih in ob robovih. S pametnim sistemom zapenjanja lahko univerzalno krpo za čiščenje tal hitro in enostavno pritrdite na talno šobo: krpo za čiščenje tal preprosto pritisnite na talno šobo EasyFix in že je pripravljena za uporabo. Po čiščenju lahko krpo za čiščenje tal enostavno in brez stika z umazanijo odstranite s talne šobe EasyFix: preprosto stopite na jeziček za nogo na krpi in povlecite talno šobo navzgor in stran od nje.