Set talnih šob EasyFix za SC 1
Čistoča brez stika z umazanijo: s kompletom za čiščenje tal EasyFix za SC 1 lahko ročni parni čistilnik v hipu spremenite v krpo.
Od ročnega parnega čistilnika do brisalca v trenutku: priročen komplet za čiščenje tal EasyFix za SC 1 to omogoča. Preprosto pritrdite univerzalno krpo za čiščenje tal na nastavek za tla EasyFix s pomočjo sistema kavljev in zanke in povežite nastavek z dvema podaljškoma cevi (vsaka po 0,5 m) na SC 1 – in že lahko začnete s temeljitim čiščenjem trdih tal. takoj. Univerzalna krpa za čiščenje tal s posebno strukturo zanke zagotavlja posebno dobro pobiranje umazanije. Visoka paroprepustnost omogoča odlične in higiensko čiste rezultate čiščenja kotov in robov. Set za čiščenje tal EasyFix je del standardne opreme za SC 1 EasyFix.
Značilnosti in prednosti
Premium mikrovlakna
- Posebna struktura zanke v krpi zagotavlja posebno dobro pobiranje umazanije in temeljite rezultate čiščenja na vseh zaprtih trdih površinah.
- Možno strojno pranje na temperaturah do 60 °C. Ne uporabljajte mehčalca.
Enostavna pritrditev kompleta talnih šob EasyFix na SC 1
- Talno šobo EasyFix je skupaj s cevmi parnega čistilca možno hitro in lahko priklučiti na napravo.
Praktičen sistem ježkov
- Enostavno nameščanje krpe za tla na talno šobo samo s pritiskanjem.
- Brez premikanja (drsenja) krpe za tla med čiščenjem.
Nožni spojni trak na krpi za tla
- Pri menjavi krpe ni kontakta z nečistočami: enostavno je potrebno stopiti na nožni priključek in talno šobo potegniti navzgor.
- Področje uporabe (npr. posebej kuhinja in kopalnica) lahko označite v polju na loputi za noge.
Inovativna lamelna tehnologija
- Zahvaljujoč lamelam je razporeditev pare po površini čiščenja in krpi iz mikrovlaken enakomerna.
Fleksibilni zglob šobe
- Ergonomsko in učinkovito čiščenje pri vseh velikostih telesa.
- Idealno za uporabo pod pohištvom.
Krpa za tla z vseh strani stoji preko šobe za tla
- Za enostavno čiščenje kotov, robov in drugih težko dostopnih mest.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,71
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,831
|Mere (D × Š × V) (mm)
|520 x 115 x 100
Področja uporabe
- Trde talne obloge
- Stenske ploščice