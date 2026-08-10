Od ročnega parnega čistilnika do brisalca v trenutku: priročen komplet za čiščenje tal EasyFix za SC 1 to omogoča. Preprosto pritrdite univerzalno krpo za čiščenje tal na nastavek za tla EasyFix s pomočjo sistema kavljev in zanke in povežite nastavek z dvema podaljškoma cevi (vsaka po 0,5 m) na SC 1 – in že lahko začnete s temeljitim čiščenjem trdih tal. takoj. Univerzalna krpa za čiščenje tal s posebno strukturo zanke zagotavlja posebno dobro pobiranje umazanije. Visoka paroprepustnost omogoča odlične in higiensko čiste rezultate čiščenja kotov in robov. Set za čiščenje tal EasyFix je del standardne opreme za SC 1 EasyFix.