Set trakov za krtače

Visokokakovosten set trakov za ščetke, ko so ščetine na XXL krtači za reže obrabljene. Preprosto odstranite obrabljen trak krtače in vstavite novega.

Ko se dolgotrajne ščetine krtače za reže XXL obrabijo, jih je treba zamenjati, da boste še naprej dosegali popolne rezultate čiščenja. To storite tako, da preprosto izvlečete celotno krtačo in jo zamenjate z novo. Ta možnost ne le prihrani vaš denar, ampak tudi koristi okolju.

Specifikacije

Tehnični podatki

Teža (Kg) 0,014
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,068
Mere (D × Š × V) (mm) 156 x 18 x 25
Področja uporabe
  • Težko dostopna mesta (koti, fuge, reže, itd.)