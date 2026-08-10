Sklop cevi TR za čiščenje cevi DN6 14MPa

20 m cev za čiščenje je zelo fleksibilna visokotlačna cev za čiščenje notranjosti cevi (navojni priključek za šobo R 1/8).

20 m gibljiva visokotlačna cev (DN 6) za čiščenje cevi (navojni priključek za šobo R 1/8).

Značilnosti in prednosti
Izredno fleksibilna PVC visokotlačna cev
  • Minimalna teža in optimalno ravnanje.
  • Odpornost na tlak do 120 barov.
Priključek: 1/8"
  • Kompatibilna s šobami za čiščenje cevi.
Specifikacije

Tehnični podatki

Maks. tlak (bar) 140
Priključni navoj EASY!Lock
Dolžina (m) 20
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,863
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