Šoba iz borov karbida za naprave do 1000 l / h

Poleg paketov šob.Posebej nizkotlačna brizgalna šoba z oblogo iz borovega karbida za stalno uporabo.

6 mm

Specifikacije

Tehnični podatki

Priključni navoj M22 x 1,5
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,154
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