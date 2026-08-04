Šoba s spremenljivim kotom, 055

Omogoča menjavo visokotlačnega curka od 0 ° -90 ° in brezstopenjsko razprševanja po kotih. To omogoča enostavno prilagajanje vsem vrstam umazanije in površin.

Šoba Kärcher s spremenljivim kotom za nastavitev kota visokotlačnega curka med 0° in 90°. To omogoča preprosto prilagajanje vsem vrstam umazanije in površin.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost šobe ( ) 55
Priključni navoj EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,336
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