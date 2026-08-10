Šoba s spremenljivim kotom, 080
Omogoča menjavo visokotlačnega curka od 0 ° -90 ° in brezstopenjsko razprševanja po kotih. To omogoča enostavno prilagajanje vsem vrstam umazanije in površin.
Šoba Kärcher s spremenljivim kotom za nastavitev kota visokotlačnega curka med 0° in 90°. To omogoča preprosto prilagajanje vsem vrstam umazanije in površin.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost šobe ( )
|80
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,333
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