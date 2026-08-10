Kärcherjeva šoba z dolgim ​​ravnim curkom je idealna za abrazivno uporabo med čiščenjem sestavnih delov s suhim ledom, kalupov za brizganje ali celo robotskih kosilnic. To pomeni, da je trdovratne umazanije, barve, olja, maziva in saje mogoče enostavno odstraniti. Šoba s ploščatim curkom je izdelana iz robustnega aluminija in nerjavečega jekla, jo je mogoče vrteti v pištoli za sprožitev in je zaradi inteligentnega sistema za hitro menjavo izjemno enostavna za uporabo.