Šoba z ravnim curkom, dolga, dia. 4 mm
Dolga, robustna, vrtljiva močna šoba z ravnim curkom za uporabo s Kärcherjevimi čistilci s suhim ledom. Ima sistem hitre menjave in je še posebej primeren za abrazivne aplikacije.
Kärcherjeva šoba z dolgim ravnim curkom je idealna za abrazivno uporabo med čiščenjem sestavnih delov s suhim ledom, kalupov za brizganje ali celo robotskih kosilnic. To pomeni, da je trdovratne umazanije, barve, olja, maziva in saje mogoče enostavno odstraniti. Šoba s ploščatim curkom je izdelana iz robustnega aluminija in nerjavečega jekla, jo je mogoče vrteti v pištoli za sprožitev in je zaradi inteligentnega sistema za hitro menjavo izjemno enostavna za uporabo.
Značilnosti in prednosti
Dolga, abrazivna kontura curka
- Enostavno odstranjevanje izjemno trdovratnih usedlin zahvaljujoč visoki zmogljivosti.
Sistem hitre menjave
- Zelo enostavno za uporabo in s številnimi namestitvami.
Robustna, dolgotrajna oblika
- Kakovosten dizajn iz nerjavnega jekla in aluminija.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,175
Področja uporabe
- Idealno za čiščenje v industrijskih okoljih, na primer za čiščenje proizvodnih prostorov
- Čiščenje kalupov in livarskih orodij
- Za čiščenje strojev, delov motorja, kalupov in tesnilnih površin
- Za odstranjevanje barve s komponent strojev
- Za čiščenje vrtnega orodja in robotskih kosilnic