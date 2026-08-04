Šoba za čiščenje cevi
Z notranjim navojem, različne smeri curka za čisto in okolju prijazno čiščenje zamašenih odtokov in cevi. Odprtine šob so usmerjene tako, da se šoba z gibko cevjo samodejno potegne v cev. Z R 1/8" priključkom za montažo na gibko cev za čiščenje cevi. 3 x 30° nazaj, Ø 16 mm
Šoba za čiščenje cevi z notranjim navojem, ki ima premer 16 mm. Šoba ponuja različne smeri curka, kar omogoča okolju prijazno čiščenje zamašenih odtokov in cevi. Trije curki, ki so usmerjeni nazaj pod kotom 30°, omogočajo prosto premikanje šobe in cevi skozi cev, ki jo čistimo. Šoba za čiščenje cevi s priključkom R 1/8" za priključitev na cev za čiščenje togih cevi.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Premer (mm)
|16
|Velikost šobe ( )
|55
|Vijačni navoj
|R 1/8"
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,022
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4St
- HD 25/15-4 St
- HD 25/15-4 St Classic
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/14 -4M Plus
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Farmer
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H steel
- HD 8/18-4St H
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21 -4 St
- HDS 10/21 -4 St Gas
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18 -4 St
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 24KW