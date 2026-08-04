Šoba za čiščenje cevi

Z notranjim navojem, različne smeri curka za čisto in okolju prijazno čiščenje zamašenih odtokov in cevi. Odprtine šob so usmerjene tako, da se šoba z gibko cevjo samodejno potegne v cev. Z R 1/8" priključkom za montažo na gibko cev za čiščenje cevi. 3 x 30° nazaj, Ø 16 mm

Šoba za čiščenje cevi z notranjim navojem, ki ima premer 16 mm. Šoba ponuja različne smeri curka, kar omogoča okolju prijazno čiščenje zamašenih odtokov in cevi. Trije curki, ki so usmerjeni nazaj pod kotom 30°, omogočajo prosto premikanje šobe in cevi skozi cev, ki jo čistimo. Šoba za čiščenje cevi s priključkom R 1/8" za priključitev na cev za čiščenje togih cevi.

Specifikacije

Tehnični podatki

Premer (mm) 16
Velikost šobe ( ) 65
Vijačni navoj R 1/8"
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,023