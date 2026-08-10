Šoba za čiščenje cevi z notranjim navojem, ki ima premer 16 mm. Šoba ponuja različne smeri curka, kar omogoča okolju prijazno čiščenje zamašenih odtokov in cevi. Trije od štirih curkov so usmerjeni nazaj pod kotom 30°, eden pa naprej. S tem omogočajo premikanje šobe in cevi skozi cev, ki jo čistimo. Šoba za čiščenje cevi s priključkom R 1/8" za priključitev na cev za čiščenje togih cevi.