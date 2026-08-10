Šoba za čiščenje cevi
Z notranjim navojem, različnimi smernimi curki za čisto, okolju prijazno čiščenje zamašenih odtokov in cevi. Odprtine šob so usmerjene tako, da se šoba z gibko cevjo samodejno potegne v cev. S priključkom R 1/8 "za montažo na gibko cev za čiščenje cevi, 3 x 30 ° nazaj, Ø 30 mm
Šoba za čiščenje cevi z notranjim navojem, ki ima premer 30 mm. Šoba ponuja različne smeri curka, kar omogoča okolju prijazno čiščenje zamašenih odtokov in cevi. Trije curki so usmerjeni nazaj pod kotom 30°, da omogočajo prosto premikanje šobe in cevi skozi cev, ki jo čistimo. Šoba za čiščenje cevi s priključkom R 1/8" za priključitev na cev za čiščenje togih cevi.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Premer (mm)
|30
|Velikost šobe ( )
|70
|Vijačni navoj
|R 1/8"
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,105