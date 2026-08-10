Šoba za čiščenje cevi z notranjim navojem, ki ima premer 30 mm. Šoba ponuja različne smeri curka, kar omogoča okolju prijazno čiščenje zamašenih odtokov in cevi. Trije curki so usmerjeni nazaj pod kotom 30°, da omogočajo prosto premikanje šobe in cevi skozi cev, ki jo čistimo. Šoba za čiščenje cevi s priključkom R 1/8" za priključitev na cev za čiščenje togih cevi.