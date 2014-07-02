Šoba za fuge, DN 32, plastična, 210 mm

Ozka šoba za fuge iz plastike (DN 32) za industrijske sesalnike za suho sesanje omogoča sesanje v razpokah in vogalih.

Ozka šoba za fuge iz plastike (DN 32) za industrijske sesalnike za suho sesanje omogoča sesanje v razpokah in vogalih.

Specifikacije

Tehnični podatki

Standardna nominalna širina (mm) 32
Količina (Kos(i)) 1
Dolžina (mm) 210
Barva Črna
Teža (Kg) 0,03
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,031
Mere (D × Š × V) (mm) 195 x 34 x 34

Video posnetki

Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI