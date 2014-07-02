Šoba za fuge, DN 32, plastična, 210 mm
Ozka šoba za fuge iz plastike (DN 32) za industrijske sesalnike za suho sesanje omogoča sesanje v razpokah in vogalih.
Ozka šoba za fuge iz plastike (DN 32) za industrijske sesalnike za suho sesanje omogoča sesanje v razpokah in vogalih.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Standardna nominalna širina (mm)
|32
|Količina (Kos(i))
|1
|Dolžina (mm)
|210
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,03
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,031
|Mere (D × Š × V) (mm)
|195 x 34 x 34
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