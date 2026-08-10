Šoba za fuge, NT, DN 40, plastična, 290 mm
Plastična šoba za fuge (DN 40) omogoča sesanje v razpokah in vogalih. Dolžina: 290 mm.
Plastična šoba za fuge (DN 40) omogoča sesanje v razpokah in vogalih. Dolžina: 290 mm.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Standardna nominalna širina ( )
|40
|Količina (Kos(i))
|1
|Dolžina (mm)
|290
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,071
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,071
|Mere (D × Š × V) (mm)
|300 x 45 x 45
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