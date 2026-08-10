Šoba za fuge, NT, DN 40, plastična, 290 mm

Plastična šoba za fuge (DN 40) omogoča sesanje v razpokah in vogalih. Dolžina: 290 mm.

Plastična šoba za fuge (DN 40) omogoča sesanje v razpokah in vogalih. Dolžina: 290 mm.

Specifikacije

Tehnični podatki

Standardna nominalna širina ( ) 40
Količina (Kos(i)) 1
Dolžina (mm) 290
Barva Črna
Teža (Kg) 0,071
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,071
Mere (D × Š × V) (mm) 300 x 45 x 45

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