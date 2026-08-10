Šoba za mokra/suha tla, standardna plastika, DN 35
Šoba DN 35 za mokra/suha tla, narejena iz plastike za mokre in suhe sesalnike. Opremljena s stranskimi valji, trakovi za ščetke in brisalci. Delovna širina: 300 mm.
Za temeljito mokro in suho čiščenje ter za odstranjevanje drobnega prahu in grobe umazanije: šoba DN 35 za mokra/suha tla s 300 milimetrsko delovno širino za mokre in suhe Kärcher sesalnike. Talna šoba je izdelana iz trpežne plastike in vključujejo stranske valje, trakove za ščetke in brisalce, ki jih je enostavno zamenjati. Majhna teža omogoča enostavno uporabo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Količina (Kos(i))
|1
|Širina (mm)
|300
|Barva
|Črna
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,321
|Mere (D × Š × V) ( )
|300 x 150 x 80
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