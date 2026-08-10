Za temeljito mokro in suho čiščenje ter za odstranjevanje drobnega prahu in grobe umazanije: šoba DN 35 za mokra/suha tla s 300 milimetrsko delovno širino za mokre in suhe Kärcher sesalnike. Talna šoba je izdelana iz trpežne plastike in vključujejo stranske valje, trakove za ščetke in brisalce, ki jih je enostavno zamenjati. Majhna teža omogoča enostavno uporabo.