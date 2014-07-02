Šoba za mokro in suho sesanje z integriranim nastavkom za odlaganje

Preklopna šoba za mokro in suho sesanje za brezhibno čiščenje, enostavno prilagajanje na mokro ali suho nečistočo s pomočjo nožne sklopke, primerno za vse Kärcher Home & Garden večnamenske sesalnike.

Ne glede na to ali gre za suho ali mokro, drobno ali veliko nečistočo – zložljiva šoba za mokro in suho sesanje zagotavlja brezhibno odstranjevanje nečistoč ter zaradi stranskih koleščkov navdušuje z optimalnim drsenjem. Z nožno sklopko lahko enostavno in hitro prilagodite mokri ali suhi nečistoči. Šoba vključuje praktičen dodatek za hitro in praktično začasno odlaganje sesalne cevi in talne šobe v primeru prekinitve dela.

Značilnosti in prednosti
Optimalno sesanje nečistoč pri suhem in mokrem sesanju glede na dve integrirani ščetki oziroma, gumijaste jezičke
Praktična prilagoditev ustrezni vrsti nečistoč s pomočjo praktične nožne sklopke
Mala uporaba sile pri sesanju glede na zelo dobro drsenje zaradi stranskih koleščkov
Vključno s parkirnim nastavkom za odlaganje talne šobe na napravo
Primerno za vse mokre in suhe sesalnike Kärcher Home & Garden ter čistilnike z razpršilno ekstrakcijo
Specifikacije

Tehnični podatki

Količina (Kos(i)) 1
Standardna nominalna širina (mm) 35
Barva Črna
Teža (Kg) 0,329
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,461
Mere (D × Š × V) (mm) 260 x 70 x 124
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • Območja okoli doma in vrta
  • Terase
  • Poti
  • Vhodi
  • Prostor za prosti čas
  • Klet
  • Garaža
  • Delavnica
  • Prenova
  • Učinkovito sesanje tekočin