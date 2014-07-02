Ne glede na to ali gre za suho ali mokro, drobno ali veliko nečistočo – zložljiva šoba za mokro in suho sesanje zagotavlja brezhibno odstranjevanje nečistoč ter zaradi stranskih koleščkov navdušuje z optimalnim drsenjem. Z nožno sklopko lahko enostavno in hitro prilagodite mokri ali suhi nečistoči. Šoba vključuje praktičen dodatek za hitro in praktično začasno odlaganje sesalne cevi in talne šobe v primeru prekinitve dela.