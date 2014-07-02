Šoba za mokro in suho sesanje z integriranim nastavkom za odlaganje
Preklopna šoba za mokro in suho sesanje za brezhibno čiščenje, enostavno prilagajanje na mokro ali suho nečistočo s pomočjo nožne sklopke, primerno za vse Kärcher Home & Garden večnamenske sesalnike.
Ne glede na to ali gre za suho ali mokro, drobno ali veliko nečistočo – zložljiva šoba za mokro in suho sesanje zagotavlja brezhibno odstranjevanje nečistoč ter zaradi stranskih koleščkov navdušuje z optimalnim drsenjem. Z nožno sklopko lahko enostavno in hitro prilagodite mokri ali suhi nečistoči. Šoba vključuje praktičen dodatek za hitro in praktično začasno odlaganje sesalne cevi in talne šobe v primeru prekinitve dela.
Značilnosti in prednosti
Optimalno sesanje nečistoč pri suhem in mokrem sesanju glede na dve integrirani ščetki oziroma, gumijaste jezičke
Praktična prilagoditev ustrezni vrsti nečistoč s pomočjo praktične nožne sklopke
Mala uporaba sile pri sesanju glede na zelo dobro drsenje zaradi stranskih koleščkov
Vključno s parkirnim nastavkom za odlaganje talne šobe na napravo
Primerno za vse mokre in suhe sesalnike Kärcher Home & Garden ter čistilnike z razpršilno ekstrakcijo
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|1
|Standardna nominalna širina (mm)
|35
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,329
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,461
|Mere (D × Š × V) (mm)
|260 x 70 x 124
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
- WD 3 P S V-17/4/20 Workshop
- WD 3 S V-15/4/20
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 V-15/4/20
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3-18
- WD 3-18 Battery Set
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual
- WD 4-18 Dual Battery Set
- WD 4-18 S Dual
- WD 4-18 S Dual Battery Set
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 Control P 25/5/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 Control S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35 Car
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 Control P S 30/6/35/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/6/22T
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Območja okoli doma in vrta
- Terase
- Poti
- Vhodi
- Prostor za prosti čas
- Klet
- Garaža
- Delavnica
- Prenova
- Učinkovito sesanje tekočin