Šoba za oblazinjenje

Za nežno odstranjevanje umazanije s tekstilnih površin v avtomobilu in gospodinjstvu. Primerno za mokre in suhe sesalnike ter čistilnike z razpršilno ekstrakcijo.

Ergonomska oblika omogoča nežno čiščenje tekstilnih površin v avtomobilu in gospodinjstvu. Zanesljivo sesanje tudi najmanjših delcev umazanije. Nastavek se lahko uporablja kot dodatek k vsem mokrim in suhim sesalnikom Kärcher Home & Garden ter čistilnikom z razpršilno ekstrakcijo serije SE 4, SE 5 in SE 6.

Značilnosti in prednosti
Šoba je opremljena z dvema navojnima dvigaloma
  • Omogoča nežno sesanje tekstilnih površin.
  • Zanesljivo sesanje tudi najmanjših delcev umazanije.
Primerno za vse mokre in suhe sesalnike Kärcher Home & Garden ter čistilnike z razpršilno ekstrakcijo
Specifikacije

Tehnični podatki

Količina (Kos(i)) 1
Standardna nominalna širina (mm) 35
Delovna širina (mm) 117
Barva Črna
Teža (Kg) 0,052
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,089
Mere (D × Š × V) (mm) 110 x 117 x 52
Področja uporabe
  • Prtljažnik
  • Zadnji sedeži
  • Avtomobilski sedeži
  • Avtomobilske preproge
  • Preproge
  • Oblazinjene površine
  • Oblazinjeno pohištvo
  • Vzmetnice
  • Gospodinjski tekstil, npr. zavese ali prevleke za blazine