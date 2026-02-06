Ergonomska oblika omogoča nežno čiščenje tekstilnih površin v avtomobilu in gospodinjstvu. Zanesljivo sesanje tudi najmanjših delcev umazanije. Nastavek se lahko uporablja kot dodatek k vsem mokrim in suhim sesalnikom Kärcher Home & Garden ter čistilnikom z razpršilno ekstrakcijo serije SE 4, SE 5 in SE 6.