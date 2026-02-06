Šoba za oblazinjenje
Za nežno odstranjevanje umazanije s tekstilnih površin v avtomobilu in gospodinjstvu. Primerno za mokre in suhe sesalnike ter čistilnike z razpršilno ekstrakcijo.
Ergonomska oblika omogoča nežno čiščenje tekstilnih površin v avtomobilu in gospodinjstvu. Zanesljivo sesanje tudi najmanjših delcev umazanije. Nastavek se lahko uporablja kot dodatek k vsem mokrim in suhim sesalnikom Kärcher Home & Garden ter čistilnikom z razpršilno ekstrakcijo serije SE 4, SE 5 in SE 6.
Značilnosti in prednosti
Šoba je opremljena z dvema navojnima dvigaloma
- Omogoča nežno sesanje tekstilnih površin.
- Zanesljivo sesanje tudi najmanjših delcev umazanije.
Primerno za vse mokre in suhe sesalnike Kärcher Home & Garden ter čistilnike z razpršilno ekstrakcijo
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|1
|Standardna nominalna širina (mm)
|35
|Delovna širina (mm)
|117
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,052
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,089
|Mere (D × Š × V) (mm)
|110 x 117 x 52
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 2-18
- WD 2-18 Battery Set
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P S V-17/4/20 Workshop
- WD 3 S V-15/4/20
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 4-18 S Dual Battery Set
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 Control P 25/5/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 Control S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35 Car
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 Control P S 30/6/35/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/6/22T
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Prtljažnik
- Zadnji sedeži
- Avtomobilski sedeži
- Avtomobilske preproge
- Preproge
- Oblazinjene površine
- Oblazinjeno pohištvo
- Vzmetnice
- Gospodinjski tekstil, npr. zavese ali prevleke za blazine