Preprosta rešitev za čiščenje steklenih površin s parnim čistilnikom. Z nastavkom za okna Comfort lahko enostavno očistite okna, ogledala in druge steklene površine brez madežev. Dolgo rezilo otiralnika olajša brisanje prog in sledi tudi na območjih, ki jih je težko očistiti. Za učinkovito čiščenje oken brez kemikalij.