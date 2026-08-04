Šoba za okna Comfort
Z nastavkom za okna Comfort lahko enostavno in temeljito očistite tudi težko dostopna okenska stekla zahvaljujoč dolgi, prilagodljivi lameli strgala. Za tako čiste rezultate, da lesketajo.
Preprosta rešitev za čiščenje steklenih površin s parnim čistilnikom. Z nastavkom za okna Comfort lahko enostavno očistite okna, ogledala in druge steklene površine brez madežev. Dolgo rezilo otiralnika olajša brisanje prog in sledi tudi na območjih, ki jih je težko očistiti. Za učinkovito čiščenje oken brez kemikalij.
Značilnosti in prednosti
Odprtine za izpust pare na šobiSteklo se bo enakomerno navlažilo, kar bo pripomoglo k dobremu raztapljanju umazanije.
Kakovosten nastavek za odstranjevanje vodeČistilo brez madežev za okna, ogledala in številne druge steklene površine. Vlago in razrahljano umazanijo učinkovito odstranimo.
Dolgo, prilagodljivo rezilo strgalaPosebej dolgo strgalo okenske šobe zagotavlja popolne rezultate čiščenja tudi v težko dostopnih kotih.
Čiščenje brez kemikalij
- Vroča para ima zelo močan učinek raztapljanja umazanije. Hkrati je metoda trajnostna, saj ni potrebe po uporabi dodatnih detergentov.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Teža (Kg)
|0,093
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,228
|Mere (D × Š × V) (mm)
|140 x 225 x 43
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Področja uporabe
- Okna in steklene površine