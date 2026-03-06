Šoba za parket

Kärcherjeva šoba za parket, z mehkimi ščetinami za obzirno čiščenje parketa in drugih občutljivih trdih tal.

Šoba za parket z mehkimi ščetinami omogoča nežno čiščenje trdih tal, na primer parketa, laminata, plute, PVC-ja, linoleja in ploščic.

Značilnosti in prednosti
Primerno za Kärcherjeve sesalnike za prah & sesalnike za prah z vodnim filtrom
Venec z mehkimi ščetimani iz naravne dlake (konjska žima)
  • Za nežno čiščenje brez prask.
Prilagodljiv zglob
  • Zelo dobra okretnost in sposobnost, da doseže umazanijo, ki se je zavlekla pod pohištvo.
Specifikacije

Tehnični podatki

Količina (Kos(i)) 1
Standardna nominalna širina (mm) 35
Barva Črna
Teža (Kg) 0,26
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,407
Mere (D × Š × V) (mm) 301 x 175 x 54
Področja uporabe
  • Občutljive površine