Šoba za parket
Kärcherjeva šoba za parket, z mehkimi ščetinami za obzirno čiščenje parketa in drugih občutljivih trdih tal.
Šoba za parket z mehkimi ščetinami omogoča nežno čiščenje trdih tal, na primer parketa, laminata, plute, PVC-ja, linoleja in ploščic.
Značilnosti in prednosti
Primerno za Kärcherjeve sesalnike za prah & sesalnike za prah z vodnim filtrom
Venec z mehkimi ščetimani iz naravne dlake (konjska žima)
- Za nežno čiščenje brez prask.
Prilagodljiv zglob
- Zelo dobra okretnost in sposobnost, da doseže umazanijo, ki se je zavlekla pod pohištvo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|1
|Standardna nominalna širina (mm)
|35
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,26
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,407
|Mere (D × Š × V) (mm)
|301 x 175 x 54
Kompatibilne naprave
Področja uporabe
- Občutljive površine